بعد 8 جرائم.. عصابة سرقة المساكن في قبضة مباحث القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

ضبطت مباحث القاهرة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر نافذة الشرفة الخاصة بالشقة محل سكنه وسرقة بعض المقتنيات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "شقيقين" – مقيمين بالجيزة لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" واعترفا بارتكاب 8 جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.