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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

مصراوي Masrawy

11:53 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وبدأت شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ علي محمود شميس، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، عن الالتجاء إلى الله لرفع الكرب.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تحديد موضوع خطبة الجمعة للحديث عن "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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مصراوي Masrawy

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