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شاهد ذئب يقتل ويصيب 10 مواشي بأضم.. ومالكها يتساءل حائراً!

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شاهد ذئب يقتل ويصيب 10 مواشي بأضم.. ومالكها يتساءل حائراً! شاهد ذئب يقتل ويصيب 10 مواشي بأضم.. ومالكها يتساءل حائراً!
تلقى اتصالاً يفيد بمشاهدة ذئبين فجراًً وحين حضر لم يجـد إلا آثارهما

شاهد ذئب يقتل ويصيب 10 مواشي بأضم.. ومالكها يتساءل حائراً!

لم يجد المواطن "ردة العمري" من محافظة أضم؛ سوى الصبر والاحتساب أمام ما تعرضت له حظيرة المواشي التي يملكها، بعد أن فتك الذئب بعدد ٨ منها مساء أمس، وأصاب اثنتين بإصابات خطيرة، بعد أن منعته الغرامة المالية التي فرضها النظام على قاتل الذئب.

وفي التفاصيل التي سردها "العمري" لـ"سبق"، قال إن لدية حظيرة مواشي بقرية الحضن بمحافظة أضم، وقد تلقى قبل أسبوع اتصالاً هاتفياً من أحد أقربائه يفيده بمشاهدة اثنين من الذئاب قبل صلاة الفجر بالقرب من الحظيرة، فحين حضرت لم أجدها لكنني وجدت آثارها.

ويضيف: "مساء أمس عادت تلك الذئاب وقتلت عدد ٨ من المواشي وأصابت اثنتين بإصابات خطيرة، كانت داخل أسوار الحظيرة ولم تكن مهملة خارجها".

وتساءل "العمري": "النظام يمنع قتلها فماذا أفعل؟ هل أقتلها وأدفع 80 ألف غرامة مالية؟ أم أنتظرها لتقتل ما تبقى من المواشي؟ وهل ستعوضني حماية الحياة الفطرية عما تعرضت له؟".

شاهد ذئب يقتل ويصيب 10 مواشي بأضم.. ومالكها يتساءل حائراً!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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