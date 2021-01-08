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تل أبيب: إصابة 1149 من الجيش الاسرائيلي بكورونا و11024 يخضعون للحجر الصحي

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تل أبيب: إصابة 1149 من الجيش الاسرائيلي بكورونا و11024 يخضعون للحجر الصحي تل أبيب: إصابة 1149 من الجيش الاسرائيلي بكورونا و11024 يخضعون للحجر الصحي

تل أبيب: إصابة 1149 من الجيش الاسرائيلي بكورونا و11024 يخضعون للحجر الصحي

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بيان له عن إصابة 1149 عنصراً في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وخضوع 11024 عسكرياً للحجر الصحي.
وطبقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح الجيش الإسرائيلي أن عدد الجنود الذي حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس يبلغ 25686.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 7597 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي يبلغ 3565 حالة، أما إجمالي الإصابات فيبلغ 474001.الجيش الإسرائيلي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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