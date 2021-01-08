أردوغان يعلق على المصالحة الخليجية: خطوة إيجابية ستعود بالخير على المنطقة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المصالحة الخليجية بخصوص الأزمة الخليجية القطرية واعتبرها خطوة إيجابية ستعود بالخير على المنطقة، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة".

وأضاف أردوغان، "كما تعلمون نحن نرى لتركيا أيضا مكانة مهمة في العلاقات التركية الخليجية، وأيضا عودة تركيا إلى مكانتها ستكون قريبة في الفترة المقبلة من أجل التعاون التركي الخليجي المشترك في الفترة المقبلة".

ورحب أردوغان بافتتاح الحدود بين الدول الخليجية واعتبرها تطور مهم، "المصالحة الخليجية وافتتاح الحدود كافة تطور مهم جدا خاصة وأن هنالك علاقات أسرية وتاريخية قديمة بين الأسر الخليجية وإغلاقها كان من السيئ جدا لكل الدول الخليجية، لذلك نحن نحيي هذه المصالحة ونبارك لهذه الدول".