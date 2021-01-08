فتح تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على فلسطيني من ذوي الاحتياجات

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مصراوي Masrawy

رام الله- (أ ش أ):

أدان عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عضو الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة بيان طبيب ، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشاب عبيدة سمير الطويل، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإطلاق النار عليه وإصابته في القدم.

وقال طبيب - في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن الشاب الطويل أصيب برصاص الاحتلال قرب مدخل مدينة أريحا الشمالي، مضيفا أن هذه جريمة جديدة بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كفل القانون الدولي الإنساني حمايتهم في زمن الحرب.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هذه ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة التي ينفذها الاحتلال بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني بشكل عام، ولذوي الإعاقة بشكل خاص، وكذلك المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، للضغط على الاحتلال لوقف استهداف هؤلاء الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة في الدفاع عن أنفسهم، أو إدراك ما يدور حولهم.

وحث المؤسسات المحلية ذات العلاقة، على ضرورة توثيق هذه الجرائم، لمحاكمة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية، داعيا الأشخاص ذوي الاحتياجات وذويهم ومناصريهم للتظاهر ضد ما يرتكب بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني، لإيصال رسائل إلى كافة المؤسسات الدولية لتوفير الحماية، وللجم هذه الممارسات الإجرامية.