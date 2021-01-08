أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
"تعالوا خدوني.. سممت مراتي".. قهوجي يقتل زوجته ويجلس بجوار جثتها في أرض اللواء -
مجلس النواب الجديد يُرسل أول برقية للسيسي -
لـ"تجاوزه في حق ريهام سعيد".. قرار عاجل من "الإعلاميين" ضد سيد علي -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سر "البيت كوين" ومحاولة اختطاف طالب داخل سيارة أجرة بالزيتون

Print
سر "البيت كوين" ومحاولة اختطاف طالب داخل سيارة أجرة بالزيتون سر "البيت كوين" ومحاولة اختطاف طالب داخل سيارة أجرة بالزيتون

مصراوي Masrawy

01:33 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

أحبط رجال مباحث قسم شرطة الزيتون محاولة اختطاف طالب على يد عصابة شرطة مزيفة.

تبلغ لقوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم بتواجد مجموعة من الأشخاص داخل سيارة ميكروباص أمام أحد المقاهي ومحاولتهم اصطحاب أحد الأشخاص داخل السيارة، عقب ادعائهم بكونهم رجال شرطة.

انتقلت على الفور انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة وتمكنوا من ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات القاهرة وبني سويف والقليوبية، لأحدهم معلومات جنائية وذلك حال استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص قيادة ( سائق – مقيم بالمنوفية) وقيامهم باستيقاف طالب – مقيم بالقليوبية) والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) ومحاولة اقتياده داخل السيارة.

وقرر المجني عليه بتعرفه على أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوهمه الأخير بقدرته على توفير عملة (البيتكوين) نظير المبالغ المالية، واتفق معه على التقابل بمحل الضبط لاتمام عملية البيع، وعقب وصوله فوجئ بحضور باقي المتهمين منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، بينما نفى قائد السيارة صلته بالواقعة حيث قرر بقيام المتهمين باستيقافه واستقلال السيارة صحبته من القليوبية عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشلرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية