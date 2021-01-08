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أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الساعة الـ 7 مساءً

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أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الساعة الـ 7 مساءً أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الساعة الـ 7 مساءً
مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية

أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الساعة الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والحرث، والعيدابي، وفيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.أمطار رعدية جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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