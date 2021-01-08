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بلدية القريات تغلق 8 منشآت وتصادر 36 مواد منتهية خلال أسبوع

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خلال جولاتها للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية

بلدية القريات تغلق 8 منشآت وتصادر 36 مواد منتهية خلال أسبوع

أغلقت بلدية محافظة القريات خلال جولاتها الرقابية (الصباحية والمسائية) التي نفذتها على مدى أسبوع, 8 منشآت خاضعة للصحة العامة بالمحافظة، وذلك ضمن جهود البلدية في مراقبة ومتابعة الأنشطة المختلفة وبتوجيهات من رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري .

وأوضحت "البلدية" أن إدارة صحة البيئة تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مشيرة أنه تم ضبط العديد من المخالفات, أغلق على إثرها 8 منشآت مخالفة, شملت بوفيهات ومطاعم ومحلات بيع مواد غذائية, وصودرت 36 كجم من المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

من جهته أكدت "البلدية" أنها حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية، لمتابعة مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك الاشتراطات الوقائية والصحية والبروتوكولات الصحية بكافة المنشآت .

مشددة على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال هاتف الطوارئ 940.

بلدية القريات تغلق 8 منشآت وتصادر 36 مواد منتهية خلال أسبوع

بلدية محافظة القريات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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