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إندونيسيا تنتظر نتائج التجارب السريرية لبدء التطعيم بلقاح سينوفاك الصيني في 13 يناير

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إندونيسيا تنتظر نتائج التجارب السريرية لبدء التطعيم بلقاح سينوفاك الصيني في 13 يناير إندونيسيا تنتظر نتائج التجارب السريرية لبدء التطعيم بلقاح سينوفاك الصيني في 13 يناير

مصراوي Masrawy

01:21 م الجمعة 08 يناير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

قال بيني لوكيتو، رئيس وكالة مراقبة الغذاء والدواء في إندونيسيا، إن الوكالة لا تزال في انتظار الحصول على البيانات من شركة الأدوية البيولوجية الصينية "سينوفاك بيوتك" بشأن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البرازيل ومدينة باندونج الإندونيسية، عاصمة مقاطعة جاوة الغربية.

وأضاف لوكيتو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الوكالة تسعى إلى إنهاء جميع الإجراءات اللازمة قبل مناقشة إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس العلماء الإندونيسي سيصدر فتوى قريبا بشأن التقليح ضد ، وذلك بعد إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح.

ومن المتوقع وصول المادة الرئيسية للقاح الصيني إلى إندونيسيا الأسبوع المقبل من أجل بدء إنتاج اللقاحات من جانب شركة "بيو فارما" الحكومية.

ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أولى جرعات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 13 كانون ثان/يناير الجاري.

وفي سياق متصل، سجلت إندونيسيا رقمًا قياسيًا جديدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد أن حذرت من حدوث ارتفاع في أعداد المصابين بعد عطلة نهاية العام.

وقد رصدت البلاد 617ر10 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية وحتى منتصف نهار اليوم الجمعة، وهو أكبر عدد تسجله إندونيسيا منذ بدء تفشي الوباء.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 340ر808 حالة، وهو أكبر عدد من المصابين يتم تسجيله في جنوب شرق آسيا. وقد توفي حوالي 233 شخصًا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال نفس الفترة.

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