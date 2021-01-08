كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 2.9 تقريبا والوفيات إلى 78 ألفا و632

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن- (د ب أ):

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى مليونين و898 ألفا و52 ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في البلاد وصل إلى 78 ألفا و632 حالة.

وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية جرى تسجيل 52 ألفا و787 إصابة جديدة و1162 وفاة جديدة..

يشار إلى أن البرلمان البريطاني صوت أول أمس الأربعاء على إعادة الإغلاق في إنجلترا حتى 31 مارس المقبل بسبب ارتفاع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا إضافة إلى ظهور سلالة متحورة من الفيروس.

كان قد تم فرض إغلاقين في مارس ونوفمبر من العام الماضي.