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الأوقاف:"فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي"موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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الأوقاف:"فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي"موضوع خطبة الجمعة المقبلة الأوقاف:"فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي"موضوع خطبة الجمعة المقبلة

مصراوي Masrawy

01:34 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان : "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقتها عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المتضررين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار كورونا من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام.

وأكد في بيان له، الجمعة، أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات، داعيا الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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