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أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

مصراوي Masrawy

01:23 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5210 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1878 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 251 مخالفة السير بدون تراخيص، 59 مخالفة شروط التراخيص، 4 دراجات نارية مخالفة، 28 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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