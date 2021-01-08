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الداخلية تلاحق تجار المواد المخدرة في 8 محافظات

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الداخلية تلاحق تجار المواد المخدرة في 8 محافظات الداخلية تلاحق تجار المواد المخدرة في 8 محافظات

مصراوي Masrawy

01:05 م الجمعة 08 يناير 2021


كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام حملات بمختلف مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 67 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين والأفيون وعدد من الأسلحة البيضاء بحوزة 17 شخص بمحافظات "الإسماعيلية، الجيزة، الإسكندرية، السويس، البحيرة، أسيوط، القليوبية، الشرقية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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