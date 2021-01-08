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رئيس وزراء سنغافورة يتلقى تطعيما مضادا لكورونا مع بدء حملة تطعيم

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رئيس وزراء سنغافورة يتلقى تطعيما مضادا لكورونا مع بدء حملة تطعيم رئيس وزراء سنغافورة يتلقى تطعيما مضادا لكورونا مع بدء حملة تطعيم

مصراوي Masrawy

01:15 م الجمعة 08 يناير 2021

بانكوك- (د ب أ):

حصل رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج على تطعيم ضد المستجد، اليوم الجمعة، فيما بدأ تطعيم موظفي الصحة العامة.

وأضاف لي، بعد أن حصل على اللقاح على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الوطني في المستشفى العام بالدولة المدينة "كان غير مؤلم تماما، بإبرة صغيرة واليد الثابتة، لكبيرة الممرضات، فاطيمة مهد شاه".

وتابع "لقد تمت مراقبتي بعد 30 دقيقة من تلقي القاح، لكني سعيد بأن اقول بأنني أشعر بصحة جيدة وعلى مايرام وليس لدي أي آثار جانبية".

وسيحصل لي على جرعة ثانية خلال ثلاثة أسابيع.

وأضاف "إنني واثق أن اللقاح آمن وفعال".

وبعد الموافقة على اللقاح في منتصف ديسمبر الماضي، حصلت سنغافورة على أول دفعة من لقاح "فايزر-بايونتيك" في الحادي والعشرين من نفس الشهر ، لكنها لم تبدأ التطعيم حتى نهاية الشهر.

وسجلت سنغافورة حوالي 60 ألف حالة إصابة بالفيروس، معظم الحالات لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مزدحمة. وتم تسجيل 29 حالة وفاة فقط بين السكان البالغ عددهم 7ر5 مليون نسمة في الدولة الجزيرة.

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