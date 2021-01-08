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خامنئي: إيران "غير مستعجلة" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

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خامنئي: إيران "غير مستعجلة" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي خامنئي: إيران "غير مستعجلة" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

01:15 م الجمعة 08 يناير 2021

طهران- (أ ف ب):
أكد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الجمعة أن الإيرانيين ليسوا مستعجلين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويطالبون قبل ذلك برفع العقوبات الأمريكية عن إيران.
وقال إن الأمر لا يتعلق "بعودة الولايات المتحدة من عدمها، فنحن ليس لدينا أي استعجال ولا نصرّ على عودتها".
وأضاف خامنئي "مطلبنا المنطقي هو رفع العقوبات ويجب أن ترفع" مؤكدا خلال كلمة متلفزة "هذا حق مسلوب من الأمة الإيرانية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد رأى أن الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني المبرم في فيينا العام 2015 غير كاف وسحب بلاده منه من جانب واحد في مايو 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران في وقت لاحق.
في المقابل توقفت إيران منذ العام 2019 عن احترام الجزء الأكبر من التزاماتها الرئيسية في إطار هذا الاتفاق.
ورأى خامنئي "في حال رفعت العقوبات سيكون لعودة الأمريكيين (إلى الاتفاق) معنى" مؤكدا "عندما لا يحترم الطرف الآخر أيا من التزاماته تقريبا من غير المنطقي أن تحترم الجمهورية الإسلامية التزاماتها".
وأضاف "في حال عادوا لاحترام التزاماتهم سنعود إلى احترام التزاماتنا".

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