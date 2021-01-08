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مسؤول: مقتل قائد شرطة في هجوم لطالبان غربي أفغانستان

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مسؤول: مقتل قائد شرطة في هجوم لطالبان غربي أفغانستان مسؤول: مقتل قائد شرطة في هجوم لطالبان غربي أفغانستان

مصراوي Masrawy

01:05 م الجمعة 08 يناير 2021

هيرات- (د ب أ):

قتل أربعة من أفراد الأمن، من بينهم قائد شرطة منطقة غوريان الأفغانية، يدعى نجيب الله سلطان زاي بإقليم هيرات غرب أفغانستان، في هجوم شنته حركة طالبان، بوسط الإقليم مساء أمس الخميس، طبقا لما ذكره مسؤول محلي.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة، نقلا عن محمد ساردار بهارودي العضو بمجلس إقليم هيرات ،إن الهجوم تم تنفيذه من قبل العشرات من مقاتلي حركة طالبان على مبنى حاكم المنطقة والمقر الرئيسي للشرطة بمنطقة غوريان واستمر لعدة ساعات. وأضاف بهارودي أن أربعة من أفراد قوات الأمن، من بينهم قائد الشرطة، قتلوا وأصيب أربعة آخرون.

ولم يعلق مسؤولو الأمن في إقليم هيرات على الهجوم.

يأتي الهجوم بعد أيام من توجه فريق التفاوض عن أفغانستان إلى العاصمة القطرية، الدوحة لاستئناف الجولة الثانية من مفاوضات السلام مع حركة طالبان .

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