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الإمارات تُعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

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الإمارات تُعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر الإمارات تُعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر
ابتداءً من غدٍ.. عقب "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم

الإمارات تُعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركتين القادمة والمغادرة، وتمّ توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها من 9 يناير الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول؛ وفق "وام"، إن الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزّز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف، أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر، على إنهاء جميع المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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