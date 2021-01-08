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تعرَّف على أغنى رجل في العالم وكيف انتزع اللقب من مؤسّس موقع أمازون؟

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تعرَّف على أغنى رجل في العالم وكيف انتزع اللقب من مؤسّس موقع أمازون؟ تعرَّف على أغنى رجل في العالم وكيف انتزع اللقب من مؤسّس موقع أمازون؟

تعرَّف على أغنى رجل في العالم وكيف انتزع اللقب من مؤسّس موقع أمازون؟

تصدّر رجل الأعمال إيلون ماسك؛ قائمة أغنياء العالم، بعد أن بلغت قيمة ثروته 185 مليار دولار.

وصار "ماسك"؛ أغنى رجل في العالم، وانتزع المرتبة الأولى من مؤسّس موقع أمازون جيف بيزوس؛ الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017.

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" وصل إلى صدارة قائمة أثرياء العالم بعد ارتفاع قيمة أسهم "تسلا"، الخميس، طبقاً لـ "بي بي سي".

شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية شهدت نمواً كبيراً هذا العام، فقد بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار للمرة الأولى، الأربعاء، وهو ما يجعل قيمة الشركة أعلى من قيمة مجموع شركات: تويوتا وفولسفاغن وهيونداي وجي إم وفورد.

إيلون ماسك؛ علّق على تويتر ردّاً على أحد المستخدمين بعد نشره الخبر، قائلاً: "يا للغرابة".

مالك شركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، أعاد نشر تغريدة قديمة ثبّتها في أعلى صفحته قال فيها: "نحو نصف أموالي مخصّصة للمساعدة على حل المشكلات على الأرض، والنصف لإنشاء مدينة مكتفية ذاتياً على المريخ، لضمان استمرار الحياة (من جميع الكائنات)، في حال ضرب نيزك كوكب الأرض.. أو حدوث الحرب العالمية الثالثة".

وشهدت ثروة جيف بيزوس؛ ارتفاعاً العام الماضي، بعد أن زاد طلب التسوّق الإلكتروني عبر متاجر أمازون بسبب جائحة كورونا.. لكنّ بيزوس؛ أعطى أربعة في المئة من حصته في الأعمال إلى زوجته السابقة ماكينزي سكوت؛ بعد انفصالهما؛ ما ساعد إيلون ماسك؛ على التقدم إلى المرتبة الأولى.رجل الأعمال إيلون ماسك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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