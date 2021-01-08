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مطار القاهرة : سفر ووصول 33 ألف راكب على 246 رحلة طيران

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مطار القاهرة : سفر ووصول 33 ألف راكب على 246 رحلة طيران مطار القاهرة : سفر ووصول 33 ألف راكب على 246 رحلة طيران

مصراوي Masrawy

12:54 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 121 رحلة ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 ألف راكب، ويغادر المطار 125 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 19 ألف راكب .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة، حوالي 33 ألف راكب علي 246 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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