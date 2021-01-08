ادعى كذبا حصوله على الدكتوراه.. الأوقاف تلغي تصريح خطيب مكافأة بالغربية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة الخاص بـ "ك. ك. غ"، إمام وخطيب بمديرية الغربية، بعد أن أعلن على صفحات التواصل الاجتماعى أنه من علماء الوزارة وحاصلا على درجة الدكتوراه، وهو فقط خطيب مكافأة ببند"عليا" بدون تحسين بإدارة أوقاف المحلة ثان التابعة لمديرية الغربية".

وأوضحت المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الغربية للقطاع الديني، أن المذكور حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة قسم دعوة وثقافة إسلامية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر، وأنه بدون عمل، وأفادت الإدارة بأنه صاحب شركة إنتاج جبنة، وغير حاصل على الدكتوراه، ويحمل شهادة الدكتوراه الفخرية وامتنع عن تسليمها.

وطالبت أوقاف الغربية، في المذكرة الموجهة لديوان عام وزارة الأوقاف، بإلغاء تصريح الخطابة للمذكور نظرا لإدعاءه، أنه من علماء وزارة الأوقاف، وحاصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهو ليس على ذلك.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حرص الوزارة على تخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف، يأتي تأكيدًا منها على قيمة الإتقان، كل في مجاله وميدانه، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا أيًّا كان نوع العمل الذي يقوم به.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن ديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به و داعٍ إليه، كما أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة، وعلينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان في كل شئون حياتنا، وبما يجعله لازما من أخص لوازمنا وسمة من أبرز سماتنا، استجابة لتعاليم ديننا، ووفاء بحق وطننا وحق أنفسنا، وما يليق بِنَا كشعب تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ، وما يتطلبه ما نصبوا إليه جميعا من رقي بلدنا وبناء مصرنا الحديثة العظيمة بإذن الله تعالى، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد والعمل والإتقان.