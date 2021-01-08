خامنئي: إيران ملتزمة بدعم حلفائها وتواجدها يعزز استقرار المنطقة

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طهران- (د ب ا):

قال قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم الجمعة أن تواجد بلاده في المنطقة يعزز استقرارها وأنها ملتزمة بدعم حلفائها.

جاء ذلك في خطاب متلفز لخامنئي في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة عام 1979، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأكد خامنئي ان " الولايات المتحدة ترى مصلحتها في زعزعة أمن المنطقة"، منوها الى ان أمريكا هي السبب الرئيسي وراء زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والقدرة عشرات الاضعاف أكثر من أمريكا، مشددا على ضرورة ان تتحرك الدول الغربية لرفع كافة أشكال الحظر عن إيران.

وقال "الجمهورية الإسلامية لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة وتواجدنا الاقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة".

وتابع " إيران ليس لديها أي استعجال لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني، وإذا التزم الآخرون فإننا سنعود لالتزاماتنا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت في مايو عام 2018 من الاتفاق النووي الذي ابرمته، بجانب فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا، مع ايران عام 2015،وفرضت عقوبات شديدة على طهران.