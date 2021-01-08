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دمشق: هجمات إسرائيل المتزامنة مع هجمات الإرهابيين تؤكد على وجود تنسيق بينهما

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دمشق: هجمات إسرائيل المتزامنة مع هجمات الإرهابيين تؤكد على وجود تنسيق بينهما دمشق: هجمات إسرائيل المتزامنة مع هجمات الإرهابيين تؤكد على وجود تنسيق بينهما

مصراوي Masrawy

12:49 م الجمعة 08 يناير 2021

دمشق- (أ ش أ):
قالت وزارة الخارجية السورية، إن تزامن الهجمات الإسرائيلية على البلاد مع هجمات الإرهابيين يبرهن على وجود تنسيق بين الجانبين لإنهاك البلاد وتحقيق أهداف مشتركة .
وأضافت وزارة الخارجية السورية في بيان أذاعه التلفزيون السوري، أن الهجمات الإسرائيلية وهجمات الجماعات الإرهابية في نفس الوقت يبرهن مرة أخرى وبما لا يدع مجالاً للشك التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري لتحقيق أهدافهم المشتركة بإطالة أمد الأزمة في سوريا.
وأضافت الوزارة أن سوريا تؤكد مجدداً أن استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة والتي باتت الآن وأكثر من أي وقت مضى تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مرفوض ولن يشكل أمراً واقعاً يمكن قبوله.
وأكد البيان على رفض سوريا لهذه الاعتداءات وأنها لن تفلح في ترهيب الشعب السوري بل زادته إصراراً على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

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