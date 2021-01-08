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الإمارات تعلن عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

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الإمارات تعلن عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر الإمارات تعلن عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

مصراوي Masrawy

12:35 م الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017.

ويأتي ذلك عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.

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