أخبار عاجلة

"تعالوا خدوني.. سممت مراتي".. قهوجي يقتل زوجته ويجلس بجوار جثتها في أرض اللواء -
مجلس النواب الجديد يُرسل أول برقية للسيسي -
لـ"تجاوزه في حق ريهام سعيد".. قرار عاجل من "الإعلاميين" ضد سيد علي -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين -
‏"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

92 ألف طالب وطالبة أدّوا اختبارات الفصل الأول عن بُعد بجامعة نجران

Print
92 ألف طالب وطالبة أدّوا اختبارات الفصل الأول عن بُعد بجامعة نجران 92 ألف طالب وطالبة أدّوا اختبارات الفصل الأول عن بُعد بجامعة نجران
في تقرير إحصائي تفصيلي:

92 ألف طالب وطالبة أدّوا اختبارات الفصل الأول عن بُعد بجامعة نجران

أصدرت جامعة نجران ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تقريراً إحصائياً يبرز تفاصيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وأظهر التقرير أن عدد الاختبارات النهائية المنعقدة للفصل الدراسي الأول بالجامعة بلغ 3946 اختباراً، وعدد الطلاب الذين أدّوا الاختبارات بلغ 92100 طالب وطالبة.

واستعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني وما قدمته الجامعة من خدمات مساندة خلال فترة الاختبارات بتسجيل 1514 استفساراً عبر الواتساب، و312 عبر الهاتف، و57 من خلال برنامج "تويتر"، و93 استفساراً من خلال التواصل المباشر.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران الدكتور خالد آل عامر؛ أن الجامعة سخّرت إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية كافة وكثّفت الجهود لإنجاح اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ ما أسهم في سلاسة ولوج الطلاب إلى مواقع اختباراتهم الافتراضية وأدائهم لها بيسر وسهولة، مشيراً إلى مواصلة العمادة تطوير منظومتها الإلكترونية وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس، لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، واستعداداً للظروف كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا

هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

شبكة عيون الإخبارية