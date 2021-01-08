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كورونا في 4 دول.. الوفيات بالبرازيل تتجاوز 200 ألف و131 ألف ضحية بالمكسيك

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كورونا في 4 دول.. الوفيات بالبرازيل تتجاوز 200 ألف و131 ألف ضحية بالمكسيك كورونا في 4 دول.. الوفيات بالبرازيل تتجاوز 200 ألف و131 ألف ضحية بالمكسيك
كوريا الجنوبية تسجّل 674 إصابة جديدة و53 حالة بالصين

كورونا في 4 دول.. الوفيات بالبرازيل تتجاوز 200 ألف و131 ألف ضحية بالمكسيك

تجاوز إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 200 ألف حالة، لتسجّل بذلك ثاني أكبر حصيلة وفيات من جرّاء المرض على مستوى العالم.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنها سجّلت 1524 حالة وفاة جديدة بكوفيد - 19 و87843 إصابةً، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 200498، والإصابات إلى 7961673 حالة إصابة؛ ما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المكسيك

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 13734 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1044 وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و493 ألفاً و569 إصابة، و131 ألفاً و31 وفاة.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم أمس؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67358 إصابة.

وتُوفي 35 شخصاً من جرّاء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1081.

الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس منذ بدء التفشي إلى 87331، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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