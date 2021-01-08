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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 10 أحياء في طور سيناء

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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 10 أحياء في طور سيناء غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 10 أحياء في طور سيناء

مصراوي Masrawy

12:36 م الجمعة 08 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربي عن بعض الأحياء بمدينة الطور غدًا السبت، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ١١ صباحًا على خلايا موزع ابني بيتك بالتتابع على المناطق 10 أحياء وهم: منطقة ابني بيتك، حي الشروق، اسكان البنك، مبارك الجديد، حي النصر، حي الروضة، حي المروة، مبارك القديم، الإيواء العاجل بتوشكي، الوادي، وسيجري فصل التيار الكهربائي عن المدارس والأفران والمحلات بنطاق هذه الأحياء.

وناشدت هندسة كهرباء مدينة الطور المواطنين، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.

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