ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 15916 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15914 واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 2 لعدم سداد الغرامة المقررة وتحرير 695 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 213 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1208 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة