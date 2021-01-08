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أكاديمية الشرطة تنظم حملة للتبرع بالدم

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أكاديمية الشرطة تنظم حملة للتبرع بالدم أكاديمية الشرطة تنظم حملة للتبرع بالدم

مصراوي Masrawy

11:49 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة و الجهات المعنية وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة.

وشارك في الحملة العديد من "طلبة الكلية، الضباط، الأفراد – عاملين مدنيين – مجندين" وذلك إيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعي لجهاز الشرطة ورغبة منهم في تقديم المساعدة للمرضى.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

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