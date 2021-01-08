800 متراً من اللهب.. المطافئ تجابه حريق مصنع زيوت مجاور لمحطة كهرباء أطفيح

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

يجابه رجال الإطفاء حريقا هائلا اندلع في مصنع زيوت وشحوم سيارات بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

وتبين نشوب الحريق في مصنع على مساحة 2000 متر، واندلاع الحريق على مساحة 800 متر.

المصنع ملك كمال عبد الفتاح مبروك، يبلغ من العمر 62 سنة، أسرع لإبلاغ المطافئ فور ارتفاع ألسنة النيران.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بجوار محطة كهرباء أطفيح.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 6 سيارت إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

كما تم الاستعانة بسيارتي إطفاء تابعتين لمحطة الكهرباء للعمل على السيطرة على الحريق سريعا وتقليل حطم الخسائر.