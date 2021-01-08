بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامعة الأزهر

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء علي محمود شميس، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، عن الالتجاء إلى الله لرفع الكرب.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تحديد موضوع خطبة الجمعة للحديث عن "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.