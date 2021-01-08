"الأرصاد": يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية على 9 مناطق بينها الرياض

★ ★ ★ ★ ★

مسبوقة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير (تشمل السواحل منها)؛ تمتد إلى منطقتَي حائل والقصيم، وأجزاءٍ من مناطق: الرياض، تبوك، المدينة المنوّرة، والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار