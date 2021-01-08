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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر من أنباء حول تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق "تحيا مصر"، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان له اليوم - أنه تواصل مع مجلس إدارة صندوق "تحيا مصر"، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق.. وأشار إلى أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

وناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.