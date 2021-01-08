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دراسة: لقاح فايزر- بيونتيك فعال ضد المتحور

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دراسة: لقاح فايزر- بيونتيك فعال ضد فيروس كورونا المتحور دراسة: لقاح فايزر- بيونتيك فعال ضد المتحور

مصراوي Masrawy

11:27 ص الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:

أفادت دراسة أجرتها شركة فايزر الأمريكية أن اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك الألمانية للوقاية من كورونا فعال لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا التي رصدت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وتشير الدراسة، التي أجرتها فايزر وعلماء من الفرع الطبي لجامعة تكساس ولم تخضع للمراجعة بعد، إلى أن اللقاح فعال في تحييد الفيروس.

وقال فيل دورميتسر، أحد كبار علماء اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، إن التحور قد يكون السبب في زيادة قابلية الانتشار، وإنه كان هناك قلق من أنه قد يجعل الفيروس يفلت من تحييد الأجسام المضادة التي يحفزها اللقاح.

وأجريت الدراسة على عينات دم مأخوذة من أشخاص تلقوا لقاح فايزر- بيونتيك. وكانت نتائجها محدودة، لأنها لا تنظر في المجموعة الكاملة من التحورات التي رصدت في السلالات الجديدة للفيروس سريع الانتشار.

وقال دورميتسر إنه "من المشجع أن اللقاح يبدو فعالا في مواجهة التحور، بالإضافة إلى 15 تحورا آخر سبق واختبرت الشركة اللقاح معها".

وأضاف "اختبرنا الآن 16 تحورا مختلفا، ولم يكن لأي منها تأثير كبير. هذا هو النبأ الطيب... ولكن هذا لا يعني أن التحور السابع عشر لن يكون له تأثير".

ويخطط الباحثون لإجراء اختبارات مماثلة لمعرفة ما إذا كان لقاح فايزر- بيونتيك فعالا مع تحورات أخرى رصدت في السلالات الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وهم يأملون في الوصول لمزيد من البيانات في غضون أسابيع.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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