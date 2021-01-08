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ابنة مايك بنس تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون

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ابنة مايك بنس تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون ابنة مايك بنس تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون

مصراوي Masrawy

11:26 ص الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:
هنأت شارلوت بنس، ابنة نائب الرئيس مايك بنس، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد أن صدق الكونجرس على فوزهما في السباق الانتخابي.
وكتبت شارلوت بينس في تغريدة عبر "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".
وأكدت أنها كانت في مبنى الكابيتول مع والدتها عندما اندلعت أعمال الشغب يوم الأربعاء، وأنها لم تغادر المبنى. وقالت: "الغوغائيون لا يفوزون".
وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، هاجم نائبه مايك بنس على "تويتر" يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنس أنه لن يتدخل في التصديق على الأصوات الانتخابية، قائلا إن "بنس لم يكن لديه الشجاعة للدفاع عن بلاده".

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