حريق هائل في مصنع زيوت وشحوم بجوار محطة كهرباء أطفيح.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في مصنع زيوت وشحوم سيارات بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بجوار محطة كهرباء أطفيح.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 6 سيارت إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

كما تم الاستعانة بسيارتي إطفاء تابعتين لمحطة الكهرباء للعمل على السيطرة على الحريق سريعا وتقليل حجم الخسائر.