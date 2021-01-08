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فتح طريق "العلمين الصحراوي" عقب زوال الشبورة المائية

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فتح طريق "العلمين الصحراوي" عقب زوال الشبورة المائية فتح طريق "العلمين الصحراوي" عقب زوال الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

11:06 ص الجمعة 08 يناير 2021


كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الجمعة، إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي بعد زوال الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، لمنع وقوع ، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالإرشادات حفاظا على سلامتهم.

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