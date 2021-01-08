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وزير النقل البريطاني يدين اقتحام مبنى الكابيتول

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وزير النقل البريطاني يدين اقتحام مبنى الكابيتول وزير النقل البريطاني يدين اقتحام مبنى الكابيتول

مصراوي Masrawy

11:12 ص الجمعة 08 يناير 2021

لندن- (أ ش أ):

أدان وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الجمعة أعمال الشغب والفوضى التي شهدها مقر الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" عقب اقتحامه على يد مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد .

وقال شابس - في تصريحات أدلى بها لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن تظاهرات مؤيدي ترامب كانت "خسيسة" و"مهينة للديمقراطية".

وأضاف "سنترك الأمر لأمريكيين لحل الأزمة وسط الدعوات المطالبة بعزل ترامب من منصبه بسبب الاحتجاجات.

يذكر أن حشدا من مؤيدي ترامب كانوا قد اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر الماضي التي أعلنت فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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