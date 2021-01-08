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بكين: واشنطن ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا زارت سفيرتها في الأمم المتحدة تايوان

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بكين: واشنطن ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا زارت سفيرتها في الأمم المتحدة تايوان بكين: واشنطن ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا زارت سفيرتها في الأمم المتحدة تايوان

مصراوي Masrawy

10:52 ص الجمعة 08 يناير 2021

بكين- (أ ف ب):

توعّدت الصين الخميس بجعل الولايات المتّحدة تدفع "ثمناً باهظاً" إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت إلى تايوان في الأيّام المقبلة كما كانت أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكية.

وقال بيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة إنّ "الولايات المتّحدة ستدفع باهظاً ثمن عملها السيّئ"، مضيفاً ان "الصين تحضّ الولايات المتّحدة على وقف استفزازاتها المجنونة، والتوقّف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينيّة-الأمريكية والتعاون بين البلدين في الأمم المتّحدة".

وأشار بيان البعثة الصينيّة إلى أنّ بكين "تُعارض بشدّة" هذه الزيارة وتُطالب واشنطن "بالتوقّف عن المضيّ قدماً في المسار الخطأ"، مشدّداً على أنّ الصين واحدة وتايوان ليست سوى مقاطعة منها.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة في بيان مساء الخميس إنّ رحلة كرافت إلى تايبيه ستتمّ في الفترة من 13 إلى 15 يناير.

وأشارت البعثة إلى أنّ السفيرة الأمريكية ستُجري خلال زيارتها محادثات مع مسؤولين تايوانيين وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وبحسب البيان، ستُدافع كرافت عن وجود تايوان في "الفضاء الدولي" وستلقي خطابًا في 14 يناير في معهد الدبلوماسية والشؤون الدولية "حول المساهمات المدهشة (لتايوان في خدمة) المجتمع الدولي وأهمية المشاركة الهادفة والواسعة لتايوان في المنظّمات الدوليّة".

وكانت وكالة شينخوا الرسميّة الصينيّة انتقدت في بيان سابق مخطّط السفيرة الأمريكية لزيارة تايوان في الأيّام المقبلة، معتبرةً أنّ هذه الزيارة تنتهك سيادة الصين.

وعلى الرّغم من معارضة بكين، أرسلت إدارة مسؤولين إلى تايوان العام الماضي، وسط خلافات محتدمة بين الولايات المتّحدة والصين في مجالات التجارة والأمن والتعاون حقوق الانسان.

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