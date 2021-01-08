صور.. انتظام العمل في معديات بورسعيد رغم الشبورة الكثيفة

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتظم العمل بالمعديات الواصلة بين ضفتي قناة السويس بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، رغم الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها المحافظة.

كما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، فضلا عن استمرار عمليات الشحن والتفريغ بمينائي شرق وغرب بورسعيد.

وأعلنت إدارة مرور بورسعيد عن غلق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية - طريق المعاهدة - وكذلك طريق محور 30 يونيو، وطريق "بورسعيد - دمياط"، وذلك نظرًا لوجود شبورة كثيفة تحولت لضباب كثيف وانعدام الروية على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.