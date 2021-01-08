أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين -
‏"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك -
واشنطن: 100 شركة كبرى سحبت استثماراتها من طهران بسبب العقوبات -
دنيا حظوظ..!! -
افتراضيًّا.. "الحوار العالمي" يستهل لقاءاته بتعزيز القيم والتفاهم بين أتباع الأديان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد شكوى الأهالي: التنمية المحلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف بمنطقة سموحة

Print
بعد شكوى الأهالي: التنمية المحلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف بمنطقة سموحة بعد شكوى الأهالي: التنمية المحلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف بمنطقة سموحة

مصراوي Masrawy

11:01 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

تصدت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمحاولة أحد أصحاب الأبراج لبناء عدد من الأدوار المخالفة في البرج الذي يملكه بمنطقة شارع ادمون فريمون بمنطقة سموحة.

ونجحت الوزارة في منع استغلال صاحب العقار في البناء بدون ترخيص وزيادة الارتفاعات للبرج حيث تم على الفور إزالة المخالفة ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قد تلقت مجموعة من الشكاوى لسكان شارع أدمون فريمون وشارع رقم 1 بسموحة بشروع مالك أحد العقارات بالبناء المخالف وزيادة الارتفاعات للبرج الذي يملكه مستغلاً أجازة أعياد الميلاد.

وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوي بالتواصل مع الدكتور أحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية حيث توجه أمس مسئولي الحي إلى موقع الشكوى وتبين أن صاحب العقار يقوم ببناء الطابق السابع بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة وإزالة ما قام به بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية