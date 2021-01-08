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"ماحدش هيتجوز في قنا".. حقيقة لافتة مثيرة للجدل

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"ماحدش هيتجوز في قنا".. حقيقة لافتة مثيرة للجدل "ماحدش هيتجوز في قنا".. حقيقة لافتة مثيرة للجدل

مصراوي Masrawy

11:03 ص الجمعة 08 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

وسط حالة من الجدل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لافتة بميدان الساعة بوسط مدينة قنا بعنوان "محدش هيتجوز في قنا".
تباينت تساؤلات المواطنين حول ما ترشد إليه اللافتة، بينما سخر بعض المواطنين من أسلوب اللافتة لجذب اهتمام المواطنين في قنا، بسبب الركود التجاري والاقتصادي، بينما استهزأ البعض الآخر حول تعطل حركة الزواج بسبب .

وأفاد مصدر مسئول بمجلس مدينة قنا أن القائمين على اللافتة حصلوا على ترخيص دعايا للإعلان عن معرض لتشغيل الشباب لتجهيز الفتيات المقبلة على الزواج، بجوار ميدان الساعة في بنزيون.

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