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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أزال حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، محطة تقوية لإحدى شركات المحمول فوق أحد ابراج بمنطقة بورتكس، لإقامتها بدون ترخيص وتضرر السكان منها.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه أصدر قرار بإزالة محطة التقوية المقامة فوق برج سكني لإقامته بدون ترخيص وتضرر السكان منها، لذلك جرى التيار الكهربائي عن محطة التقوية، وإزالة أسلاك البرج الخاص بالمحطة ومصادرتها، والتنبيه على حارس العقار بعدم السماح لمندوبي الشركة بالصعود إلى البرج لاستكمال العمل به.

وأكد على أنه جرى إقامة المحطة بدون ترخيص داخل كتلة سكنية، لذلك جرى إزالته لمنع الضرر عن السكان نتيجة الإشعاعات الضارة الصادرة عنه - بحسب قوله.