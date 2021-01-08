أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين -
‏"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك -
واشنطن: 100 شركة كبرى سحبت استثماراتها من طهران بسبب العقوبات -
دنيا حظوظ..!! -
افتراضيًّا.. "الحوار العالمي" يستهل لقاءاته بتعزيز القيم والتفاهم بين أتباع الأديان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بدء سريان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا في منطقة طوكيو

Print
بدء سريان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا في منطقة طوكيو بدء سريان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا في منطقة طوكيو

مصراوي Masrawy

10:40 ص الجمعة 08 يناير 2021

طوكيو- (د ب أ):

طلب رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا من الشعب إبداء التعاون مع بدء سريان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا في العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.

وأعلن سوجا حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو والمقاطعات الثلاث المحيطة بها، وهي شيبا وكاناجاوا وسايتاما، ومن المقرر أن تستمر هذا الإجراءات حتى السابع من فبراير.

ويأتي إعلان سوجا مع تسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 2447 حالة في طوكيو أمس الخميس، لتسجل بذلك العاصمة اليابانية أعلى معدل لحالات الإصابة لليوم الثاني على التوالي.

وأصبح الجميع في طوكيو تقريبا يرتدون كمامات الوجه، ولكن قطارات الركاب ظلت مكدسة اليوم الجمعة، رغم دعوات لمواطنيها بالعمل من المنزل.

وفي تصريحات صحفية، أعربت حاكم طوكيو يوريكو كويكي عن مخاوفها بشأن تكدس القطارات، ودعت الشركات إلى خفض العمالة بنسبة سبعين بالمئة، وهو واحد من الأهداف التي تنشدها الحكومة المركزية.

وأشار سوجا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في مناطق أخرى بالبلاد، في الوقت الذي تم فيه تسجيل عدد قياسي جديد لحصيلة المصابين في عموم البلاد بلغ 7 آلاف و570 حالة أمس الخميس.

وقال سوجا: "نحن نأخذ الوضع الحالي بجدية بالغة، ونريد بالقطع التغلب على هذا الوضع الصعب، مع الحصول على مساعدة الشعب".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

الحكومة الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

الحكومة الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية