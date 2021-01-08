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وفاة رجل شرطة أصيب خلال أعمال شغب بعد اقتحام أنصار مبنى الكونجرس

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وفاة رجل شرطة أصيب خلال أعمال شغب بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس وفاة رجل شرطة أصيب خلال أعمال شغب بعد اقتحام أنصار مبنى الكونجرس

مصراوي Masrawy

10:38 ص الجمعة 08 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):

توفي رجل شرطة، تعرض لإصابات فيما كان يواجه متظاهرين مؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، اقتحموا مبنى الكابيتول(الكونجرس الأمريكي)، طبقا لشرطة الكابيتول الأمريكية.

وأضافت الشرطة في بيان أن رجل الشرطة كان يواجه أعمال الشغب التي اندلعت أمس الأول الأربعاء وأصيب بينما "كان يشتبك جسديا" مع المتظاهرين.

وعاد إلى مكتب كتيبته وأصيب بالإغماء وتوفي في المستشفى الليلة الماضية.

وسيتم التحقيق في وفاته من قبل فرع جرائم القتل في شرطة واشنطن بالإضافة إلى شرطة الكابيتول ومحققين اتحاديين.

كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه "غاضب من أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى" بعد أن اقتحمت مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول وتسببوا قسرا في تعليق جلسة مشتركة للكونجرس.

وقال ترامب إن المتظاهرين "دنسوا مقر الديمقراطية"، مضيفا في مقطع نشر عبر تويتر "إلى هؤلاء الذين خالفوا القانون، ستدفعون الثمن".

ولم يعترف ترامب بدوره في إثارة غضب مؤيديه بمزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات وتشجيعهم على التوجه إلى مبنى الكابيتول.

ووعد بانتقال سلس للسلطة إلى الرئيس جو بايدن، الذي فاز عليه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

وقال "صدق الكونجرس الآن على النتائج، ستتولى إدارة جديدة في 20 يناير. وينصب تركيزي حاليا على ضمان انتقال سهل ومنظم وسلس للسلطة".

ومع ذلك، أضاف ترامب في رسالة إلى "أنصاره الرائعين"، قائلا "أعلم أنكم محبطون ولكني أريدكم أيضا أن تعلموا أن رحلتنا المذهلة قد بدأت للتو".

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