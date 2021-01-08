أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين -
‏"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك -
واشنطن: 100 شركة كبرى سحبت استثماراتها من طهران بسبب العقوبات -
دنيا حظوظ..!! -
افتراضيًّا.. "الحوار العالمي" يستهل لقاءاته بتعزيز القيم والتفاهم بين أتباع الأديان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اعتقال رجل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في نيويورك

Print
اعتقال رجل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في نيويورك اعتقال رجل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في نيويورك

مصراوي Masrawy

10:34 ص الجمعة 08 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة رجلا مسلحا، فتح النار داخل غرفة طوارئ في مستشفى "ميموريال سلوان كيتيرينج" في نيويورك، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولي تطبيق قانون لم يتم الكشف عن هويتهم.

وكان الرجل المسلح قد حصن نفسه داخل دورة مياه بالمستشفى، حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، حسب التقرير الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وأضاف التقرير أنه أطلق خمسة أو ستة أعيرة نارية قبل أن يحصن نفسه داخل دورة المياه بالمستشفى.

وذكر القسم الإداري الـ19 لشرطة نيويورك في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه يجرى تحقيق نشط من قبل الشرطة في المستشفى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية