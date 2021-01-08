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رئيس وزراء المجر يعلن تمديد تدابير الإغلاق حتى الأول من فبراير المقبل

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رئيس وزراء المجر يعلن تمديد تدابير الإغلاق حتى الأول من فبراير المقبل رئيس وزراء المجر يعلن تمديد تدابير الإغلاق حتى الأول من فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

10:31 ص الجمعة 08 يناير 2021

بودابست- (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الجمعة أنه سيتم تمديد تدابير الإغلاق الحالية الرامية لإبطاء وتيرة انتشار المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) حتى الأول من فبراير المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إعلان رئيس الوزراء المجري يأتي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا وسط تقارير بشأن وجود سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا.

وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الحكومية إنه من المقرر أن تواصل المدارس الثانوية التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن تدابير فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة ال 5 صباحا بالتوقيت المحلي والإغلاق الجزئي للخدمات لاتزال سارية.

وقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المجر 334 ألفا و 836.

وقد سجلت البلاد 10 آلاف و 325 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، في حين تماثل للشفاء 179 ألفا و 541 مريضا.

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