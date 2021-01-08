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الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
واشنطن: 100 شركة كبرى سحبت استثماراتها من طهران بسبب العقوبات
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
دنيا حظوظ..!!
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
افتراضيًّا.. "الحوار العالمي" يستهل لقاءاته بتعزيز القيم والتفاهم بين أتباع الأديان
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الشرطة البريطانية تعتقل مسنا عمره 92 عاما احتج على قرار رفض إطلاق سراح أسانج بكفالة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 08 يناير 2021 11:01 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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