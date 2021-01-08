أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين -
‏"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك -
واشنطن: 100 شركة كبرى سحبت استثماراتها من طهران بسبب العقوبات -
دنيا حظوظ..!! -
افتراضيًّا.. "الحوار العالمي" يستهل لقاءاته بتعزيز القيم والتفاهم بين أتباع الأديان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تسجل لأول مرة أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

Print
الولايات المتحدة تسجل لأول مرة أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد الولايات المتحدة تسجل لأول مرة أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

مصراوي Masrawy

10:36 ص الجمعة 08 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي تكافح فيه الأنظمة الصحية من أجل التعامل مع عدد المرضى والمحتضرين.

وتوفي ما مجموعه 4033 شخصا بسبب المرض في غضون 24 ساعة، وفقًا لمشروع تعقب كوفيد.

وشهدت البلاد ما مجموعه 365 ألف وفاة بسبب كورونا حتى الآن، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، من أصل إجمالي عدد السكان البالغ 330 مليون شخص.

وتم تسجيل أكثر من 266 ألف حالة اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 6ر21 مليون شخص.

ولا توجد دولة أخرى تقترب من هذا الرقم من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وسجلت الهند حتى الأن 3ر10 مليون حالة مؤكدة، بينما في البرازيل، 8ر7 مليون. ويتوقع الخبراء أيضًا أن هناك عددًا كبيرًا من حالات الإصابة بالفيروس غير مبلغ عنها في معظم الدول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية