التنمية المحلية: تحرير 300 محضر مخالفات متنوعة ومصادرة أكثر من 100 شيشة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة الجيزة للقيام بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالطريق العام بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بحي الدقي والتصدي لإشغالات ومخالفات بعض المقاهي والكافيهات في تقديم "الشيشة" ومخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

يأتي ذلك استمراراً لسلسلة الحملات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لإعادة الانضباط للشارع المصري والتي كان آخرها في أحياء حلوان وشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والخانكة والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لإزالة الإشغالات والمخالفات والاستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونجحت تلك الحملات في إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بعدد من الوزارات والهيئات الخدمية بالدقي حيث تم رفع الباعة الجائلين بتلك المنطقة بالكامل لتسهيل حركة سير المواطنين على أرصفة المشاة، كما تم توفير أماكن بديلة ومرخصة لهم في شارع الشركات بالدقي بعد أن تبين أن لعدد من هؤلاء الباعة رخص سارية في هذا الشارع ويصرون على استغلال الأرصفة ومخالفة القانون.

ووجه اللواء محمود شعراوي، باستمرار الحملات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحي لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة في عدد من المناطق وعدم السماح بافتراش الأرصفة وإعاقة حركة سير المواطنين ونقلهم للأماكن البديلة التي تخصصها المحافظة لهم.

كما تم القيام بحملات على المواقف العشوائية الموجودة بتلك المنطقة والتي كانت تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين، مع التصدي لبعض الجراجات المخالفة وإعادة تنظيمها مع الجهات المعنية بالحي وضبط المخالفين.

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة برفع المخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير لتلك المنطقة لإعادة المظهر الحضاري لها.

وفي السياق ذاته تم تنظيم عدد من الحملات على الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا المستجد، وقيام بعض الكافيهات بتقديم الشيشة واستغلال البعض للأرصفة وارتكاب عدد من المخالفات، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 300 محضر مخالفة متنوعة ومصادرة أكثر من 100 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهي.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بالتصدي بكل حسم لأي محاولات لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولاقت تلك الحملات إشادة واستحسان من المواطنين وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وحي الدقي على الحملات التي تم القيام بها لإعادة الانضباط لعدد من الشوارع ومواجهة الإشغالات والمخالفات، بحسب الوزارة.